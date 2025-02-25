Το βουνό δεν είναι μόνο για τα χειμερινά σπορ, αλλά και για διασκέδαση.

Με φόντο το χιονισμένο τοπίο και τη μοναδική ενέργεια του Χελμού, ο ΟΠΑΠ, χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, διοργάνωσε το απόλυτο après-ski party, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια αξέχαστη εμπειρία μετά τις καταβάσεις τους στις πίστες.

Έτσι, όσοι βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή στα Καλάβρυτα απόλαυσαν, εκτός από τις δραστηριότητες στο χιόνι, ένα πάρτι με δυνατή μουσική από τον dj Nick Jojo, πολύ χορό και κέφι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.