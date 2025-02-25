Η Χριστίνα Παπακυρίτση παραιτήθηκε από τη δουλειά της στην Αθήνα, όπου εργαζόταν στο τμήμα marketing πολυεθνικής εταιρείας, και αποφάσισε να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών», στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, στο Μέτσοβο.

Εκεί, γνώρισε και τον τωρινό της συνεργάτη στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Τα Ψηλά Βουνά», τον Σωτήρη, και αποτέλεσε την αφορμή για να πάρει την τελική απόφαση για την πολυπόθητη μετοίκηση στην επαρχία και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα.

«Τα Ψηλά Βουνά» στοχεύουν στην επανακατοίκηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

«Μέσα από υπηρεσίες και υποδομές που αναπτύσσουμε σιγά-σιγά μέσα από τη συνεταιριστική μας επιχείρηση, αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες της αποκέντρωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» η κα Παπακυρίτση εξηγώντας πως οι υπηρεσίες αυτές φέρνουν σε επαφή ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις και να ζήσουν στην ύπαιθρο.

