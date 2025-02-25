Της Έλενας Γαλάρη

Με την απολογία του πρώην Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνού συνεχίστηκε η δίκη που διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Ο κ. Μπουρνούς, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, ανέφερε κατά την απολογία του ότι στη δίκη έχει διπλή ιδιότητα: αυτή του θύματος και αυτού του κατηγορούμενου, μιας και «το σπίτι μου κάηκε, η σύζυγός μου είχε εγκαύματα και οι γονείς της έμειναν πέντε ώρες μέσα στη θάλασσα».

Ο πρώην Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου ανέφερε ότι όταν ενημερώθηκε από έναν μόνιμο υπάλληλο ότι υπάρχει πυρκαγιά πάνω από την Καλλιτεχνούπολη, έστειλε τρία οχήματα του Δήμου και από πίσω ακολούθησαν δύο υδροφόρες, ενώ επικοινώνησε με τον αντιπεριφερειάρχη για να του ζητήσει να στείλει εναέρια μέσα, ο οποίος ωστόσο βρισκόταν στη Γαλλία.

«Αποφάσισα να πάω μόνος μου να δω επειδή ανησυχούσα έντονα πώς εξελισσόταν η φωτιά. Ζήτησα από έναν επιχειρηματία να στείλει πενήντα πούλμαν, να ετοιμαστούν δημοτικές αίθουσες να μπορούν να φιλοξενηθούν πολίτες. Ταυτόχρονα, παίρνω και συναδέλφους δημάρχους για να ζητήσω υδροφόρες. Όλα αυτά χωρίς να έχω καμία ενημέρωση από πυροσβεστική, η οποία δεν ήρθε ποτέ μέχρι τις 2 το πρωί. Κατάσβεση κάναμε μόνοι μας. Το κράτος ήρθε την επόμενη ημέρα», είπε ο κ. Μπουρνούς

Υπήρχαν νεκροί

Ο πρώην Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου ανέφερε ότι από νωρίς γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών.

«Ήμουν ο πρώτος που ανακοίνωσε στις 8 το βράδυ ότι υπήρχαν νεκροί. Τους είδα. Με πήρε κάποιος δημοσιογράφος και είπα ότι υπάρχουν νεκροί. Όταν κατέβηκα στο λιμάνι της Ραφήνας έβγαιναν οι νεκροί σωρηδόν. Μέσα σε σακούλες εννοώ. Το επίσημο κράτος μέχρι τις 23.00 δεν ήξερε για νεκρούς», είπε ο κατηγορούμενος προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται δεν ταιριάζουν σε εκείνον και το ποιόν του.

«Κάθε ημέρα που περνάει σκέπτομαι αν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό ακόμα και για την οικογένειά μου. Η απάντηση είναι ότι θα έπρεπε να κάνω πιο πολλά για την οικογένειά μου. Αν μπορούσα θα είχα δέκα πυροσβεστικά και όχι πέντε. Η έλλειψη αποστολής δυνάμεων είναι η αιτία της καταστροφής. Όταν αργείς αυτά είναι τα αποτελέσματα. «Βρίσκομαι ενώπιόν σας έχοντας πλήρης συναίσθηση ότι έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου, τόσο πριν, όσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά. Ζητώ να με απαλλάξατε από το σύνολο κατηγοριών. Δεν πρέπει οι αυτοδιοίκητοι να είναι οι αυτοφοράκηδες αυτού τους κράτους. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι στο εδώλιο κάθε φορά επειδή κάποιος άλλος κάνει λάθος».

