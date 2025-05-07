Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η εφαρμογή του προσωπικού αριθμού εισέρχεται στην τελική της φάση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (7/5), ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε πως «οι πλατφόρμες που χρειάζονται είναι έτοιμες και μένει μέσα στον Μάιο να βγούμε στον αέρα». Ο ίδιος εξήγησε ότι ο νέος αριθμός θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες, βάζοντας τέλος σε ταυτοποιήσεις με πολλαπλούς αριθμούς και λάθη σε μητρώα. «Διορθώνουμε μία φορά τα στοιχεία μας και μετά δεν πρόκειται ποτέ το ελληνικό Δημόσιο να μας μπερδέψει ή να μας ζητήσει την παλιά μας ταυτότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν τρέφω αυταπάτες, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία του Δημοσίου από την πρώτη μέρα», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εισαγωγή του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για τη μετάβαση σε ένα ψηφιακό κράτος, με λιγότερη γραφειοκρατία και σαφείς διαδικασίες.

Η νέα πλατφόρμα myinfo.gov.gr αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέσω αυτής, οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα στα τέσσερα βασικά μητρώα του κράτους. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αναντιστοιχίες, για παράδειγμα, αν γράφουμε δύο μικρά ονόματα. Κάποια στοιχεία θα διορθώνονται απευθείας από τον χρήστη, ενώ για άλλα όπως το επώνυμο θα απαιτείται επίσκεψη σε δήμο.

Τι είναι και πώς λειτουργεί ο προσωπικός αριθμός

Ο προσωπικός αριθμός είναι ένας μοναδικός 12ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός (με 9 αριθμούς κατ’ ελάχιστον), ο οποίος θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της νέας ταυτότητας, κάτω από το πεδίο «Ύψος». Δεν αντικαθιστά τον αριθμό του δελτίου, αλλά λειτουργεί ως σταθερό σημείο ταυτοποίησης του πολίτη απέναντι σε κάθε δημόσια υπηρεσία.

Θα είναι ενσωματωμένος στο ηλεκτρονικό μέσο της ταυτότητας, καθιστώντας περιττή κάθε ξεχωριστή ταυτοποίηση με ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή άλλους κωδικούς, οι οποίοι πλέον θα βρίσκονται στα «έγκατα» των μητρώων.

Για όσους έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα, δεν απαιτείται επανέκδοση: αρκεί η έκδοση του προσωπικού αριθμού ψηφιακά. Όμως, για κάθε πολίτη που επιθυμεί να εκδώσει νέα ταυτότητα μετά την ισχύ της τροπολογίας, θα πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει ηλεκτρονικά τον προσωπικό αριθμό του.

Τα παλαιότερα δελτία ταυτότητας θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή την αντικατάστασή τους, εφόσον έχουν εκδοθεί πριν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από τη σχετική ΚΥΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλα τα απαραίτητα μέτρα κρυπτογράφησης και ασφάλειας έχουν ληφθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρατηρηθεί κάποιο περιστατικό παραβίασης. Η μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον, τονίζουν οι αρχές, είναι πολύ πιο ασφαλής σε σύγκριση με τις παλαιές διαδικασίες, όπου η διακίνηση φωτοτυπιών αύξανε τον κίνδυνο διαρροής.

Η νέα ταυτότητα: Τεχνολογία, ασφάλεια και νέα μορφή

Οι νέες ταυτότητες είναι πλέον σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1), κατασκευασμένες από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. Περιλαμβάνουν:

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατέρα και μητέρας

Ημερομηνία και τόπο γέννησης

Ιθαγένεια, φύλο

Αριθμό δελτίου

Ημερομηνίες έκδοσης και λήξης

Έγχρωμη φωτογραφία υψηλής ανάλυσης με βιομετρικά χαρακτηριστικά

Υπογραφή κατόχου

Επιπλέον δυνατότητες, όπως προαιρετική αναγραφή ομάδας αίματος

Η διάρκεια ισχύος τους ορίζεται στα 10 έτη, σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αορίστου.

Πηγή: skai.gr

