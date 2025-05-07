Για την εφαρμογή του προσωπικού αριθμού και το πώς αυτός θα λειτουργήσει μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μετά και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

«Βρισκόμαστε πια στις τελευταίες συνεννοήσεις, οι πλατφόρμες που χρειάζονται είναι έτοιμες και μένει μέσα στον Μάιο να βγούμε στον αέρα», ανέφερε αρχικά ο κ. Παπαστεργίου. «Όσοι έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα, δεν χρειάζεται να ξαναπάτε να βγάλετε. Η ταυτότητά σας ισχύει κανονικά μέχρι και την επίσημη ημερομηνία έναρξης».

«Την ημέρα που θα ξεκινήσουμε, που είναι θέμα μιας εβδομάδας με 10 ημερών, θα βγει στον αέρα η πλατφόρμα myinfo.gov.gr. Εκεί θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η εικόνα μας, ποια είναι τα στοιχεία μας στα 4 διαφορετικά επίσημα μητρώα του κράτους. Είναι πολύ πιθανό σε κάποιο από αυτά κάποιο στοιχείο μας να είναι λάθος, αν για παράδειγμα γράφουμε δυο μικρά ονόματα. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να διορθώσουμε εμείς, ενώ άλλα όπως το επίθετο που γράφεται λάθος όχι. Θα πρέπει για μια και μόνη φορά να επισκεφτούμε μια υπεύθυνη Αρχή, τον δήμο μας εν προκειμένω. Αυτές ακριβώς τις ορθογραφικές ανακολουθίες πάει να διορθώσει ο προσωπικός αριθμός. Διορθώνουμε μια φορά τα στοιχεία μας και μετά δεν πρόκειται ποτέ το ελληνικό Δημόσιο να μας μπερδέψει ή να βρει την παλιά μας ταυτότητα ή να τρέξουμε τελευταία στιγμή για να βγάλουμε ας πούμε διαβατήριο. Αφού διορθώσουμε τα στοιχεία μας, πάμε στο επόμενο βήμα της πλατφόρμας αυτής που είναι πλέον η έκδοση προσωπικού αριθμού».

«Με τον αριθμό αυτό τελειώνουμε με τα πάντα. Σκοπός πλέον είναι το ελληνικό Δημόσιο να αλλάξει νοοτροπία. Δεν θα γίνει την πρώτη μέρα, δεν τρέφω αυταπάτες. Θέλει λίγο χρόνο αυτή η μετάβαση. Υπηρεσιακά θα μείνουν και οι άλλοι αριθμοί, όπως ο ΑΜΚΑ, αλλά δεν μας αφορά καθόλου. Είναι αριθμοί που θα βρίσκονται στα έγκατα των μητρώων του ασφαλιστικού, του φορολογικού κλπ», διευκρίνισε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

