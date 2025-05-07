Στον Εισαγγελέα ο φοιτητής για το επεισόδιο στο κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης - Παραπέμπεται με τη φίλη στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση δακτυλοσκόπησης άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 34χρονου φοιτητή που συνελήφθη ως ο δράσης της επίθεσης που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια του κυλικείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ο κατηγορούμενος για την άσκηση βίας σε βάρος της γυναίκας οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι στην Εισαγγελία μαζί με την φίλη του, στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες. Σε βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.