Προσάραξη φορτηγού πλοίου στο Αντίρριο – Σε εξέλιξη προσπάθειες ρυμούλκησης 

Ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Μπελίζ, με 10μελές πλήρωμα προσάραξε σε αμμώδη, αβαθή νερά, ανοιχτά του λιμένα Αντιρρίου.

Το πλήρωμα, όλοι αλλοδαποί, είναι καλά στην υγεία τους ενώ στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ.



Πλησίον του πλοίου που μεταφέρει χαλίκι βρίσκεται ένα ρυμουλκό.

Από την προσάραξη του πλοίου δεν αναφέρθηκε εισροή υδάτων.

Πηγή: skai.gr

