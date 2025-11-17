Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αναβάθμιση του ελληνικού μπάσκετ με την ακαδημαϊκή σφραγίδα ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου ξεκινά το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Δημιουργήθηκε το πρώτο και μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην επιμόρφωση των τεχνικών διευθυντών μπάσκετ. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην αθλητική αγορά, κατοχυρώνοντας επαγγελματικά έναν ρόλο-κλειδί για την ανάπτυξη του αθλήματος σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η σύμπραξη του ιδρύματος με την αθλητική ομοσπονδία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την παροχή πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων στα στελέχη που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον των ομάδων. Το πρόγραμμα ακολουθεί το επιτυχημένο μοντέλο του αντίστοιχου προγράμματος για τεχνικούς διευθυντές ποδοσφαίρου, το οποίο λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο ρόλος του Τεχνικού Διευθυντή είναι πλέον πολυδιάστατος, απαιτώντας ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που υπερβαίνουν την απλή τεχνική γνώση. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εργαλεία για τη στρατηγική διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Με την ολοκλήρωσή του, χορηγεί Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με 12 μονάδες ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), καθιστώντας το πλήρως αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το πρόγραμμα που ξεκινάει την 1η Δεκεμβρίου 2025, έχει διάρκεια 13 εβδομάδων (300 ώρες διδασκαλίας), γίνεται πλήρως εξ αποστάσεως και με ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω πλατφόρμας Open eClass), ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τους διδάσκοντες και την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, υπάρχουν την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:https://lll.uop.gr/kalathosfairisi/



Η θεματολογία καλύπτει ολιστικά το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός σύγχρονου Τεχνικού Διευθυντή, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις σε κρίσιμους τομείς. Οι διδακτικές ενότητες, όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, περιλαμβάνουν:



- ΘΕ 1: Βασικές Αρχές και Λειτουργίες στην Καλαθοσφαίριση

- ΘΕ 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προετοιμασίας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 3: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πελατειακής Εμπειρίας στο Αθλητικό Ψηφιακό Περιβάλλον

- ΘΕ 4: Αθλητικό Δίκαιο στην Καλαθοσφαίριση

- ΘΕ 5: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αθλητικών Σωματείων Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 6: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Σωματείων Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 7: Αξιολόγηση Αθλητών Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 8: Στρατηγική Διοίκηση Αθλητικού Τμήματος Ομάδας Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 9: Κατηγορίες Γνώσεων Προπονητή Φυσικής Κατάστασης και Ενδυνάμωσης

- ΘΕ 10: Οργάνωση Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης

- ΘΕ 11: Διαχείριση BIG DATA & SPORTS ANALYTICS στην Καλαθοσφαίριση

- ΘΕ 12: Ετήσιος Προγραμματισμός στην Καλαθοσφαίριση

- ΘΕ 13: Οργάνωση και Ανάπτυξη Γυναικείας Καλαθοσφαίρισης



Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απευθύνεται ενδεικτικά σε:

- Προπονητές που θέλουν να διευρύνουν τον ρόλο τους και να αποκτήσουν διοικητικές αρμοδιότητες.

- Στελέχη αθλητικών σωματείων, συλλόγων και ακαδημιών.

- Ενεργούς ή πρώην επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές.

- Αποφοίτους ΤΕΦΑΑ ή Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού.

- Εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον στρατηγικό σχεδιασμό αθλητικών προγραμμάτων.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει ο Καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.