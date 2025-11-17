Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών Αγυιάς, την ώρα που άλλαζε η βάρδια για την φύλαξη επικίνδυνου κρατουμένου.

Από τον πυροβολισμό επικράτησε πανικός αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, μετά από σοβαρό τραυματισμό από τζάμια που κατάπιε μέσα στις φυλακές ενώ πριν από διάστημα έξι μηνών είχε νοσηλευτεί ξανά επειδή είχε καταπιεί μαχαίρι. Πρόκειται για κατάδικο που εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ως προς το σημερινό συμβάν, δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με τον κρατούμενο ενώ οι συνθήκες διερευνώνται.

