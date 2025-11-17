Σε 31 προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε σύλληψη προχώρησε η αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης πορείας στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το άτομο που συνελήφθη είχε στην κατοχή του σφυρί.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στις 14:00 και γύρω στις 14:30 ξεκίνησαν οι καθιερωμένες προσυγκεντρώσεις. Η μεγάλη πορεία που θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία, αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 16:00.

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας. Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το "25ο θύμα" του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία είναι δρακόντεια με τουλάχιστον 5.000 ένστολους να βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα.

Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας.

Νωρίτερα, σημειώθηκε μικροένταση όταν ομάδα νεαρών πέταξαν μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου βρισκόταν ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

