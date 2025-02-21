Προκαταρκτική έρευνα για την επίθεση σε καθηγητή του ΕΚΠΑ

Της Έλενας Γαλάρη

Προκαταρκτική έρευνα για την επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Νοτάρης από ομάδα κουκουλοφόρων την προηγούμενη Παρασκευή, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και άλλες τυχόν αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία του προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Νοτάρη, δέχθηκε επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων οι οποίοι του πέταξαν διάφορα αντικείμενα, όπως αυγά και μπογιές ενώ έσπασαν υπολογιστές και οθόνες.

«Στο τέλος, μια κοπέλα της ομάδας μού είπε “εάν ξανακάνεις οτιδήποτε θα σε σκοτώσουμε”», σημείωσε ο καθηγητής σε μαρτυρία του στην «Καθημερινή».

Οι διδάσκοντες του τμήματος έκαναν λόγο για «απαράδεκτα περιστατικά και θρασύδειλη επίθεση», και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διήμερη αποχή από τα διδακτικά τους καθήκοντα την Τετάρτη και χθες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.