Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά μετά από το τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα

Στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ για έλεγχο του χώρου ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και σήμανε λήξη συναγερμού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

UPDATE: 15:05
ΤΕΕΜ

Δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και σήμανε λήξη συναγερμού στον Πειραιά μετά από το τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας σε υποκατάστημα τράπεζας η οποία θα έσκαγε στις 14:15 το μεσημέρι. Στην περιοχή έσπευσαν τα ΤΕΕΜ για έλεγχο του χώρου ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Παράλληλα, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τσαμαδού, από το ύψος της οδού Δημητρίου Γούναρη, αλλά αποκαταστάθηκε μετά τη λήξη συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πειραιάς έλεγχος Τράπεζα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark