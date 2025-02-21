Δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και σήμανε λήξη συναγερμού στον Πειραιά μετά από το τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας σε υποκατάστημα τράπεζας η οποία θα έσκαγε στις 14:15 το μεσημέρι. Στην περιοχή έσπευσαν τα ΤΕΕΜ για έλεγχο του χώρου ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Παράλληλα, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τσαμαδού, από το ύψος της οδού Δημητρίου Γούναρη, αλλά αποκαταστάθηκε μετά τη λήξη συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

