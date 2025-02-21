Στις 28 Φεβρουαρίου που συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, του φονικότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της χώρας με δεκάδες θύματα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους γιατρούς της χώρας, να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε νέους 16 έως 30 ετών.



«Την ημέρα αυτή ο Π.Ι.Σ., τιμώντας τη μνήμη τους με αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης και δημιουργία ασφαλούς σιδηροδρόμου, καλεί μέσω των Ιατρικών Συλλόγων τους γιατρούς της χώρας, εντός του αυτονόητου καθήκοντος μας να προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ.

Επίσης, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής «με απόφαση του Δ.Σ. συμμετέχει στο κάλεσμα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ορίζοντας τρίωρη στάση εργασίας (11.00 πρωί έως 14.00 μεσημέρι) των φαρμακείων την ημέρα αυτή.

Ο ΦΣΑ καλεί τους φαρμακοποιούς-μέλη του να συμμετάσχουν δίνοντας το παρόν στη συγκέντρωση της 28.2.25».

