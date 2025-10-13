Το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εντολή για εκκένωση εντός 90 ημερών του ιστορικού κτηρίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο Φανάρι, λόγω ανεπαρκούς αντισεισμικής προστασίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, το 144 ετών κτήριο, που στεγάζει τη σχολή με αδιάλειπτη λειτουργία 571 ετών, θεωρείται πλέον μη ασφαλές για μαθητές και προσωπικό, με αποτέλεσμα το σχολείο να βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο προσωρινής ή ακόμη και οριστικής παύσης λειτουργίας.

Όπως αναφέρει η αρμενική εφημερίδα Agos, που πρώτη αποκάλυψε το θέμα, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας έστειλε επίσημη εντολή εκκένωσης τον Σεπτέμβριο του 2025, ζητώντας την απομάκρυνση όλων των λειτουργιών του σχολείου μέσα σε τρεις μήνες.

Η απόφαση αιφνιδίασε τη ρωμαίικη κοινότητα και προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς η Σχολή αποτελεί το αρχαιότερο εν ενεργεία εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης και σύμβολο της ιστορικής παρουσίας του Ελληνισμού στην Πόλη, προστίθεται.

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Sigmalive





