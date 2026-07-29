Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία επρόκειτο να την τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδώρου Ντογιαάου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και κατά την προανάκριση. Ότι δηλαδή, είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.

Ο 30χρονος είχε παραλάβει την αμυντική χειροβομβίδα σε ένα ποτήρι που του έδωσε ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη.

Για ηθική αυτουργία στη διακεκριμένη κατοχή όπλου κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο.

Πηγή: skai.gr

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