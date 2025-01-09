Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος, ο οποίος ανήμερα Πρωτοχρονιάς πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον 15χρονο ξάδελφό του στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι την ώρα που άλλαζε ο χρόνος θέλοντας να τηρήσει το έθιμο, έριξε δύο πυροβολισμούς στον αέρα. Επειδή όμως, όπως φέρεται να είπε, «κόλλησε» το περίστροφο την ώρα που το περιεργαζόταν, αυτό εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να πλήξει τον 15χρονο και να τον τραυματίσει στην κοιλιά.

Ισχυρισμό τον οποίο καταρρίπτει ο 15χρονος, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Θριάσιο, καθώς στην κατάθεσή του υποστηρίζει ότι χωρίς καμία αφορμή πήρε το περίστροφο και το έστρεψε πάνω του και τον πυροβόλησε με ευθεία βολή.

Ελεύθερη μετά την απολογία της αφέθηκε η μητέρα του 25χρονου η οποία θεωρήθηκε συνεργός στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος του 25χρονου, Γιάννης Γλύκας, αναφέρει:

"Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές υποστήριξε την θέση του, ότι ουδέποτε είχε κίνητρο να αφαιρέσει τη ζωή οποιουδήποτε και πολύ περισσότερο δεν είχε δόλο τελέσεως απόπειρας ανθρωποκτονίας ούτε με τη μορφή του ενδεχόμενου (δόλου)! Το αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώς επήλθε ήταν αποτέλεσμα αμελούς συμπεριφοράς του, την οποία και εξήγησε εκτενώς στην απολογία του».

Πηγή: skai.gr

