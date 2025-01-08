Λογαριασμός
Ασπρόπυργος: Παραδόθηκε ο 25χρονος που τραυμάτισε 15χρονο με αδέσποτη σφαίρα

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο υπεύθυνος για τον τραυματισμό ενός 15χρονου στον Ασπρόπυργο, ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

O ανήλικος είναι Ρομά αλβανικής υπηκοότητας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μάλιστα παραμένει υπό νοσηλεία καθώς το τραύμα του ήταν σοβαρό.

Μετά το επεισόδιο οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με το ertnews.gr. Είχαν μάλιστα φθάσει στα ίχνη του, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, όμως πρόλαβε να παραδοθεί στην Αστυνομία το βράδυ της Τρίτης, αντιλαμβανόμενος ότι τα περιθώρια είχαν στενέψει.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ρομά, ο οποίος μάλιστα έχει και συγγενική σχέση με το θύμα, καθώς είναι θείος του 15χρονου. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς φαίνεται ότι επιδόθηκε σε άσκοπους πυροβολισμούς μαζί με άλλα άτομα. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι με κάποιους έπαιζαν ρώσικη ρουλέτα, με αποτέλεσμα μία αδέσποτη σφαίρα να καρφωθεί στον 15χρονο.

