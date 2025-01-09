Διαθέσιμη η υπηρεσία για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση και πιστοποίηση αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης για την πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο emep.gov.gr, έχουν πλέον άτομα με αναπηρία εγγεγραμμένα στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ, άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και κάτοικοι νησιών και εξωτερικού.

Πρόκειται για μια υπηρεσία, η οποία προσφέρει ασφαλή και γρήγορη εξυπηρέτηση ιδιαίτερα για περιπτώσεις που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή η ταυτοποίηση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Κινητής Τηλεφωνίας, όπως για πολίτες που έχουν οικογενειακά και εταιρικά πακέτα σε Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας και κατοίκους εξωτερικού. Σημειώνεται ότι δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή. Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση του κινητού στο ΕΜΕπ είναι υποχρεωτική βάσει θεσμικού πλαισίου.

H υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται αυτόματα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα υπηρεσία παρέχεται σε ενήλικους κατόχους ΑΦΜ, οι οποίοι:

είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ατόμων με αναπηρία του e-ΕΦΚΑ

έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας

είναι κάτοικοι εξωτερικού

είναι κάτοικοι νησιωτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο, με προτίμηση τη χρήση smartphone για καλύτερη ποιότητα εικόνας. Η διαδικασία διενεργείται με δύο τρόπους μέσω του emep.gov.gr :

Αυτοματοποιημένη Βιντεοκλήση (Dynamic Selfie) με μεταγενέστερη απόφαση του υπεύθυνου ταυτοποίησης

Τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί περισσότεροι από 4,9 εκατ. αριθμοί κινητού στο ΕΜΕπ, ενισχύοντας την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, διευκολύνοντας και καθιστώντας απρόσκοπτη την επικοινωνία του δημοσίου με τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.