Η Στεφανία Κοϊδάκη, έμπορος στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας, αποτελεί περίτρανο παράδειγμα του γιατί το «μια γυναίκα μπορεί» μόνο τετριμμένη ατάκα δεν είναι.

Γυναίκα καριέρας με πλούσιες σπουδές που απασχολείται όχι απλώς σε μία πολύ απαιτητική δουλειά όπως το εμπόριο και οι δημοπρασίες ψαριών, παίρνοντας ουσιαστικά τα ηνία της επιχείρησης από τον πατέρα της, αλλά ταυτόχρονα «τρέχει» μια ακόμη επιχείρηση ούσα μια πολύ δραστήρια μαμά που καταφέρνει να εξασφαλίζει ποιοτικό χρόνο με το παιδί της αλλά και να αφιερώνει στιγμές της ημέρας στον εαυτό της κάνοντας ακόμη και κάποιο χόμπι που αγαπά για μια ώρα την ημέρα.

«Προλαβαίνω» λέει γελώντας στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και τονίζοντας πως με έναν καλό προγραμματισμό όλα γίνονται.

Δυναμική και επίμονη η Στεφανία κάνει την διαπραγμάτευση των εμπορευμάτων να μοιάζει... παιχνιδάκι και δε φαίνεται να πτοείται από στερεοτυπικές απόψεις περί «ανδρικών επαγγελμάτων» αφού όπως περιγράφει «δεν είναι τόσο δύσκολο, αρκεί να μην το σκέφτεσαι».

«Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι όπως το λένε όλοι ότι είμαι μια γυναίκα στην Ελλάδα», τονίζει περιγράφοντας ειδικότερα πως καθώς βρίσκεται στην ιχθυόσκαλα για πάρα πολλά χρόνια δε νιώθει την καθημερινότητα της ως «είναι οι άνδρες κι εγώ η γυναίκα. Είμαι η Στεφανία κι αυτόι. Πλέον δεν αντιλαμβάνομαι τους ρόλους».

Μάλιστα επισημαίνει πως στην εποχή μας οι ρόλοι δε θα έπρεπε να λένε τίποτα σε κανέναν.

Ενα τυπικό πρόγραμμα της Στεφανίας περιλαμβάνει ξύπνημα στις 2 μετά τα μεσάνυκτα ώστε να είναι μια ώρα μετά στην ιχθυόσκαλα και να ενημερωθεί για τα προϊόντα και να προετοιμαστεί για τη δημοπρασία η οποία ξεκινά στις 4 το πρωί.

Αποχωρεί γύρω στις 10 κι από εκεί κι έπειτα ασχολείται είτε με τη δεύτερη της επιχείρηση είτε με προσωπικές της δραστηριότητες με όλες τις υποχρεώσεις της ημέρας να τελειώνουν γύρω στις 5 το απόγευμα όποτε και γίνεται μια «full time» μαμά.

«Στο παιδί δε δέχομαι εκπτώσεις», παραδέχεται.

Οσον αφορά την επιλογή της να μένει στην Καβάλα η Στεφανία τονίζει πως η πόλη της είναι όμορφη και δεν την αλλάζει.

Περιγράφει δε, ότι πολλές φορές τη ρώτησαν γιατί δεν αποφάσισε να μετοικήσει σε μια μεγαλύτερη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη ωστόσο ποτέ δε θέλησε να κάνει κάτι τέτοιο.

Πηγή: skai.gr

