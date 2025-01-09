Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε στη Νίκαια την Τρίτη ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, Σταύρος Τουμανίδης, ενώ επέστρεφε από τη δουλειά του καταγγέλλει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το σωματείο αναφέρει ότι «καταγγέλλουμε την επίθεση και τον τραυματισμό από ενέδρα τραμπούκων που δέχθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείου των Ναυπηγοξυλουργών, Τουμανίδης Σταύρος, μέρα μεσημέρι, την ώρα που επέστρεφε από τη δουλειά του, σε κεντρικό σημείο της Νίκαιας».

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη κάνοντας λόγο για μαφιόζικες πρακτικές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας:

Καταγγέλλουμε με οργή και αγανάκτηση την άνανδρη επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, Σταύρος Τουμανίδης, από θρασύδειλους τραμπούκουςπου του είχαν στήσει ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Νίκαιας,μέρα μεσημέρι την ώρα που επέστρεφε από τη δουλειά του.

Στόχος δεν ήταν μόνο ο Σταύρος Τουμανίδης ως πρόσωπο, αλλά συνολικά η δράση του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που μάχονται καθημερινά για την τήρηση μέτρων ασφάλειας, την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Η εμπλοκή μαφιόζικων πρακτικών στην πολιτική και κοινωνική ζωή γίνεται ολοένα και πιο φανερή. Τραμπούκοι και δίκτυα που δρουν με την ανοχή – ή και την κάλυψη – πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, επιδιώκουν να σπείρουν τον φόβο, να χτυπήσουν τη δημοκρατική έκφραση και τη συλλογική διεκδίκηση

Καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, που υπονομεύουν τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία.

Στηρίζουμε τα αιτήματα του σωματείου για την υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και εξασφάλιση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει και να τα επιβάλει άμεσα.





Πηγή: skai.gr

