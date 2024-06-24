Παιδί ΑμεΑ έμεινε σε γκαράζ του φέριμποτ για Θάσο επί 45 λεπτά

Ένα εξωφρενικό περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το δρομολόγιο του φέριμποτ από την Κεραμωτή Καβάλας για τη Θάσο.

Σύμφωνα με το kavalapost, μία μητέρα με το παιδί της, το οποίο είναι άτομο με αναπηρία και βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, αναγκάστηκαν να μείνουν για 45 λεπτά στο γκαράζ των αυτοκινήτων του φέριμποτ, μέσα στην αφόρητη ζέστη, γιατί δεν υπήρχε ράμπα για ΑμεΑ.

Τη φωτογραφία τράβηξε επιβάτης που ταξίδευε με το πλοίο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.