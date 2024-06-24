Λογαριασμός
Παιδί ΑμεΑ έμεινε σε γκαράζ του φέριμποτ για Θάσο επί 45 λεπτά

Μητέρα με το παιδί της, μέσα στην αφόρητη ζέστη, αναγκάστηκαν να μείνουν για 45 λεπτά στο γκαράζ των αυτοκινήτων γιατί δεν υπήρχε ράμπα για ΑμεΑ

ΑΜΕΑ

Ένα εξωφρενικό περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το δρομολόγιο του φέριμποτ από την Κεραμωτή Καβάλας για τη Θάσο.

Σύμφωνα με το kavalapost, μία μητέρα με το παιδί της, το οποίο είναι άτομο με αναπηρία και βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, αναγκάστηκαν να μείνουν για 45 λεπτά στο γκαράζ των αυτοκινήτων του φέριμποτ, μέσα στην αφόρητη ζέστη, γιατί δεν υπήρχε ράμπα για ΑμεΑ.

Τη φωτογραφία τράβηξε επιβάτης που ταξίδευε με το πλοίο. 

Πηγή: voria.gr

TAGS: Θάσος πλοίο ΑμεΑ
