Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην ΕΛ.ΑΣ όταν άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα έπειτα από καταδίωξη που προηγήθηκε πέταξαν στο οδόστρωμα στην περιοχή του Κερατσινίου τσαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) όπου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν εντοπίστηκαν μέσα στο τσαντάκι 4 χειροβομβίδες, 1 πτυσσόμενο γκλοπ και 1 περίστροφο με 5 φυσίγγια.

Είχε προηγηθεί σήμα της άμεσης δράσης στους δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας να σταματήσουν προκειμένου να διεξαχθεί έλεγχος καθώς κρίθηκαν ύποπτοι. Ωστόσο, ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα στη συμβολή της οδού Πλάτωνος και Αναπαύσεως να πετάξει ο οδηγός ένα τσαντάκι χωρίς ευτυχώς να πραγματοποιηθεί έκρηξη.

Η αστυνομία εντόπισε την μοτοσικλέτα ενώ οι δράστες αναζητούνται. Ο οδηγός της μηχανής έχει ταυτοποιηθεί καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: skai.gr

