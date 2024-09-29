Στον επανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής προχωρά ο ΟΑΣΑ, με την εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδίου μεταφορών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στόχος είναι να επανακαθοριστεί η λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της πρωτεύουσας για την επόμενη εικοσαετία, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των ΜΜΜ. Δηλαδή λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και Ηλεκτρικός να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους με βάση τις σημερινές ανάγκες μετακίνησης των πολιτών της πρωτεύουσας.

Το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών ζήτησης μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού του 2009, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής. Κατά συνέπεια, η καταγραφή, επικαιροποίηση και ανάλυση των σημερινών δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία.



Σε εξέλιξη έρευνα του ΟΑΣΑ - απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών

Σημαντική όμως προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί -όπως τονίζουν στελέχη του Οργανισμού- η ενεργή συμμετοχή των πολιτών της πρωτεύουσας στην εκτεταμένη έρευνα του ΟΑΣΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί τουλάχιστον, σε 36.600 νοικοκυριά, 71.200 μετακινούμενους σε σταθμούς μετρό, τραμ, λεωφορείων, τρόλεϊ και τρένων, αλλά και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Μάλιστα, στη μεγάλη αυτή έρευνα συμμετέχουν οδηγοί ταξί και εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών.

Ειδικότερα, θα συλλεχθούν ερωτηματολόγια που θα καλύπτουν το 1% των νοικοκυριών κάθε δήμου της Αττικής, καταγράφοντας τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων.

Με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των ανωνυμοποιημένων στοιχείων, θα προσδιορισθεί η πραγματική ζήτηση για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα εκτιμηθούν οι ανάγκες για νέους προορισμούς και θα εξετασθούν οι νέες τάσεις αστικής μετακίνησης.

Μάλιστα, μέσα Οκτωβρίου, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα παρουσιαστούν στους δήμους οι προτάσεις του ΟΑΣΑ για το «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής».

Μεταξύ αυτών των προτάσεων, περιλαμβάνονται και τα «πρότυπα πεζοδρόμια», ποδηλατόδρομοι, σημεία στάθμευσης, φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μικροκινητικότητας κ.ά. Στο συγκοινωνιακό χάρτη θα ενταχθούν πλην των ΜΜΜ και τα ταξί αφού θα συμπεριληφθούν και συγκεκριμένα σημεία χωροθέτησης για πιάτσες.



Γιώργος Σπηλιόπουλος: Τα ΜΜΜ να γίνουν η πρώτη επιλογή για την μετακίνηση των πολιτών της Αθήνας



«Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου συστήματος μεταφορών στην πρωτεύουσα, επικεντρωμένο στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Συνεπώς, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα που διεξάγεται για αυτόν τον σκοπό, είναι πολύ σημαντική», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σπηλιόπουλο, όραμα του ΟΑΣΑ αποτελεί τα ΜΜΜ να γίνουν η πρώτη επιλογή για τη μετακίνηση των πολιτών της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό «υλοποιούμε μεθοδικά με συγκεκριμένο σχεδιασμό το πλάνο για τη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό».

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα στα ΜΜΜ της πρωτεύουσας.

Έως τα τέλη του έτους, όλοι οι επιβάτες θα έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να πληρώνουν με τραπεζική κάρτα ή το κινητό τους ή το ψηφιακό τους πορτοφόλι, σε ακυρωτικό μηχάνημα/πύλη εισόδου-εξόδου, σε όλα τα μέσα μεταφοράς.



Tap&Pay: Το 10% των επιβατών στα ΜΜΜ πληρώνει με τραπεζική κάρτα



Επί του παρόντος «τρέχει» το πιλοτικό πρόγραμμα στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Χ93, Χ95, Χ96, Χ97), με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 10% των επιβατών κάνει πλέον χρήση τραπεζικής κάρτας για τις επιβιβάσεις.

Το σύστημα ανέπαφων συναλλαγών θα επεκταθεί από τα Χριστούγεννα και έπειτα, σε όλα τα ΜΜΜ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το απλό «χάρτινο» εισιτήριο δεν θα είναι διαθέσιμο προς χρήση.

Στην επόμενη φάση το σύστημα έχει τη δυνατότητα του account based ticketing, όπου κάθε επιβάτης μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και μέσω αυτού να κάνει αγορές καρτών και εισιτηρίων, ενώ θα προστεθούν και υπηρεσίες Mobility-as-a-Service. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης που βρίσκεται στο Νέο Φάληρο μπορεί να επιβιβαστεί στον ηλεκτρικό και να κατέβει στην Ομόνοια όπου θα έχει ήδη «κλείσει» τη συνέχεια της διαδρομής του με ταξί μέσω γνωστών εφαρμογών. Ή να μετεπιβιβαστεί στο μετρό και να κατέβει στην Ακρόπολη, έχοντας ήδη βγάλει εισιτήριο για το μουσείο χωρίς να χρειάζεται να στηθεί στην ουρά. Μια ακόμα εφαρμογή που διαθέτει ο ΟΑΣΑ, αλλά δεν έχει ψηφιοποιηθεί, είναι η γνωστή υπηρεσία in town check in, που δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη, φτάνοντας στον Πειραιά, να αποδεσμευτεί από τις βαλίτσες του, που στέλνονται στο αεροδρόμιο, και να περιηγηθεί εύκολα με τα ΜΜΜ στην πόλη έχοντας όμως εισιτήριο και για το αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

