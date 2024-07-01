ΕΛΑΣ: Επιχείρηση στις φυλακές Ιωαννίνων – Σύλληψη αστυνομικού

Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ένστολων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε έκνομες δραστηριότητες στις φυλακές Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ήδη έχει συλληφθεί ένας αστυνομικός, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στις φυλακές Σταυρακίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.