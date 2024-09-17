Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα εν ώρα μαθήματος, με αποτέλεσμα 2 μαθήτριες να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ανάστατοι οι γονείς σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησαν σε υποβολή μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου.

Το περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ δυσάρεστη κατάληξη, προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού σχημάτισε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Δεν είναι γνωστό γιατί κατέρρευσε τμήμα της οροφής της σχολικής αίθουσας, ενώ ο Δήμος Ζηρού δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.