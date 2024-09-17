Επίσημη πρεμιέρα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου κάνει σήμερα το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Παιδείας ως «η μεγάλη καινοτομία» της φετινής σχολικής χρονιάς. Ένα «εργαλείο μείωσης των ανισοτήτων», όπως το χαρακτήρισε πρόσφατα σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, το Ψηφιακό Φροντιστήριο απευθύνεται συνολικά στους μαθητές και τις μαθήτριες από την Ε' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου.

Με αφορμή την έναρξη του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το απόγευμα, στις 17:00, στο Υπουργείο Παιδείας.

Στην πλατφόρμα digitalschool.gov.gr, οι περίπου 120.000 μαθητές της Γ' Λυκείου μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή και να έχουν πρόσβαση δωρεάν σε ζωντανές παραδόσεις μαθημάτων κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο θα έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε υποψήφιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί κατά τις απογευματινές ώρες, ζωντανά, παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων, όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά και γαλλικά.

Συνολικά, 98 εκπαιδευτικοί θα παρέχουν στους μαθητές εξατομικευμένη υποστήριξη κατά την ενισχυτική διδασκαλία στα 45 μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά τον Ιούνιο στα Γενικά και στα Επαγγελματικά Λύκεια. Επίσης, η διδασκαλία θα αφορά και 10 μαθήματα Ειδικής Αγωγής για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι μαθητές θα έχουν δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να παρακολουθούν το σύνολο της διδακτέας ύλης σε ηλεκτρονική μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στο Ψηφιακό Φροντιστήριο θα υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις από την Ε' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου. Ήδη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι διαθέσιμο το υλικό από τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αναρτηθεί 2.500 εύληπτα και ψηφιοποιημένα βίντεο για 49 συνολικά μαθήματα από την Ε' Δημοτικού έως και την Γ' Λυκείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

