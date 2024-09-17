Σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού, Ντίνου Καρύδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 85 χρονών. Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο, στις 13:30, στο κοιμητήριο Ζωγράφου.
«Θα σε αγαπάμε πάντα και θα σε αποχαιρετήσουμε την Τρίτη 1:30 από το κοιμητήριο Ζωγράφου… Καλό ταξίδι λατρευτέ μας Ντινάκο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο Ντίνος Καρύδης ήταν παντρεμένος με την Τζούλια Αργυροπούλου με την οποία απέκτησαν μαζί την κόρη τους, τη γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια Σμαράγδα Καρύδη.
Ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο θέατρο Ήβη και στην πρεμιέρα «Η μαριχουάνα της μαμάς είναι η καλύτερη» στην οποία πρωταγωνιστούσε η κόρη του.
Το συγκινητικό αντίο της Σμαράγδας Καρύδη στον πατέρα της
Η κόρη του, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του και δημόσια, έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, η Σμαράγδα Καρύδη δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά της χρόνια, όπου μωρό ακόμα, βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα της και τον φιλά.
