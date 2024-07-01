Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εμπρηστής στη Ραφήνα συνελήφθη το πρωί της Κυριακής για δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες, ενώ βρισκόταν έξω με αναστολή.

«Η προανάκριση ανήκει στην Πυροσβεστική», όπως επεσήμανε η κ. Δημογλίδου, ενώ προσέθεσε πως «ο δράστης είχε κάποιους περιοριστικούς όρους και συνελήφθη ξανά». Παράλληλα, στάθηκε στο ότι ο κόσμος υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος με την Αστυνομία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών υπό την καθοδήγηση των πυροσβεστών, τονίζοντας ότι «υπήρχαν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και έπρεπε να φτάσει περιπολικό να συνδράμει στη μετακίνησή τους».

«Όπου υπάρχει Πυροσβεστική σε επιφυλακή, υπάρχει και η Αστυνομία. Είναι πιθανόν να υπάρχουν πτώσεις δέντρων ή πυλώνων της ΔΕΗ, οπότε παραμένουμε εκεί, διότι ίσως δεν πραγματοποιηθεί κυκλοφορία σε κάποιους δρόμους. Φυσικά θα ανανεώνουμε και εμείς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο περνούν οι ώρες».

«Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου στην Πάτρα»

Αναφορικά με την εισαγγελική παρέμβαση για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονου από τον πατέρα και τον θείο του στην Πάτρα επειδή τους αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε πως η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο.

«Το παιδί μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ και στη συνέχεια υπήρχε καταγγελία από πρόσωπο της οικογένειας για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία. Οι δυο δράστες δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και θα κληθούν έτσι κι αλλιώς να δώσουν εξηγήσεις», σημείωσε.

Τέλος, συνελήφθη η 43χρονη ασκούμενη δικηγόρος μετά από μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων γνωστού ποινικολόγου από τον Πειραιά, τον οποίο είχε καταγγείλει για εξύβριση και ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η 43χρονη έχει ήδη οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη πρόκειται να απολογηθεί.

