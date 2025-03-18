Πρεμιέρα σήμερα για το eVivlio.gov.gr

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Τρίτη, η ψηφιακή βιβλιοθήκη eVivlio του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε 20 λογοτεχνικά έργα σε ηχητική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας evivlio.gov.gr και των εφαρμογών για Android και iOS.

Ειδικότερα, σε όλες τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο έως τη Γ΄ Λυκείου, εισάγεται η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων κορυφαίων Ελλήνων/Ελληνίδων και ξένων συγγραφέων, καθώς και των Ομηρικών Επών (Οδύσσειας) αντί μεμονωμένων αποσπασμάτων όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Η ακρόαση ή ανάγνωση των έργων αυτών, προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες μια ουσιαστικότερη σύνδεση με το κείμενο, διευρύνει τη φαντασία τους και καλλιεργεί περαιτέρω την κριτική σκέψη και την αγάπη για το βιβλίο. Οι ηχογραφήσεις όλων των έργων είναι πρωτότυπες και πραγματοποιήθηκαν ειδικά για την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ, με την πολύτιμη και αφιλοκερδή συνδρομή 12 γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Στο eVivlio, σε πρώτη φάση εισάγονται, όπως είχε ανακοινωθεί, 20 λογοτεχνικά βιβλία, ενώ θα διανεμηθούν σε έντυπη μορφή και στις σχολικές μονάδες προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν και τις δυο επιλογές.

«Τα βιβλία επελέγησαν με βάση την παιδαγωγική τους αξία και με επιπλέον κριτήριο την απουσία πνευματικών δικαιωμάτων στους/στις δημιουργούς τους. Αυτό το γεγονός επιτρέπει την άμεση διάθεσή τους στους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς», αναφέρεται από το υπουργείο.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο, θα εξελιχθεί η διαδικασία ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους τρόπους αξιοποίησης και χρήσης των έντυπων βιβλίων και της νέας ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Τα διαθέσιμα βιβλία που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα eVivlio είναι τα ακόλουθα:

Προσχολική βαθμίδα

* Μύθοι Αισώπου

* Παραμύθια - Επιλογή (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν)

* Παραμύθια - Επιλογή (Αδερφοί Γκριμ)

Δημοτικό

* Α' τάξη: Ελληνική Μυθολογία

* Β' τάξη: Ο μικρός πρίγκιπας (Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί)

* Γ' τάξη: Παραμύθι χωρίς όνομα (Πηνελόπη Δέλτα)

* Δ' τάξη: Μέγας Αλέξανδρος (Νίκος Καζαντζάκης)

* Ε' τάξη: Μαύρη Καλλονή ('Αννα Σιούελ)

* ΣΤ' τάξη: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες (Ιούλιος Βερν)

Γυμνάσιο

* Α' τάξη: Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς (Άρθουρ Κόναν Ντόιλ)

Τα λόγια της πλώρης (Ανδρέας Καρκαβίτσας)

* Β' τάξη: Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (Άννα Φρανκ)

Ο θάνατος του παλικαριού (Κωστής Παλαμάς)

* Γ' τάξη: Ο Βάνκας και άλλα διηγήματα (Άντον Τσέχωφ)

Ζητείται Ελπίς (Αντώνης Σαμαράκης)

Λύκειο

* Α' τάξη: Τα ρόδινα ακρογιάλια (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)

Περηφάνια και προκατάληψη (Τζέιν Ώστιν)

* Β' τάξη: Ιούλιος Καίσαρας (Ουίλιαμ Σαίξπιρ)

Η τιμή και το χρήμα (Κωνσταντίνος Θεοτόκης)

* Γ' τάξη: Το αμάρτημα της μητρός μου (Γεώργιος Βιζυηνός)

1984 (Τζωρτζ Όργουελ)

Τέλος, από το υπουργείο υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των 11 + 1 σημαντικών αλλαγών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2024, για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

