Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα έξι ολοκαίνουρια 9μετρα λεωφορεία, σε σύνολο 26, που έχει προμηθευτεί ο ΟΑΣΘ για να εξυπηρετεί περιοχές με ιδιαίτερο ανάγλυφο, όπου τα κλασικά, 12μετρα λεωφορεία δυσκολεύονται να κινηθούν.

Πρόκειται για θερμικά (πετρελαιοκίνητα) λεωφορεία, τύπου midi, προσβάσιμα για τα Άτομα με Αναπηρία, τα οποία προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΘ με τη μέθοδο του leasing.

Έτσι λοιπόν από σήμερα Παρασκευή, 28 Μαρτίου, η γραμμή 16 που εκτελεί το δρομολόγιο Ευαγγελίστρια – Ιστορικό Κέντρο, εξυπηρετείται από έξι καινούρια λεωφορεία με τα οποία αναμένεται η πλήρης και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της περιοχής, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

Στα νέα λεωφορεία έκανε… ποδαρικό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο της γραμμής. Έμεινε ικανοποιημένος, καθώς διαπίστωσε ιδίοις όμασσι τη λειτουργικότητά τους και την άνεση που προσφέρουν στους επιβάτες.

«Ο ΟΑΣΘ συνεχίζει, με ταχείς ρυθμούς, την ανανέωση του στόλου του και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στο επιβατικό κοινό», δήλωσε ο κ. Ταγγίρης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη, 1η Απριλίου, θα κυκλοφορήσουν ακόμα επτά καινούρια 9μετρα λεωφορεία, τα οποία θα δρομολογηθούν στη γραμμή 15, που εκτελεί το δρομολόγιο 40 Εκκλησιές – Ιστορικό Κέντρο, ενώ τα υπόλοιπα 13 λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν μέχρι τις 15 Απριλίου, σε διάφορες λεωφορειακές γραμμές.

«Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, ο ΟΑΣΘ θα δρομολογεί καθημερινά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης συνολικά 151 καινούρια λεωφορεία, σε σύνολο των περίπου 300 που δρομολογεί καθημερινά, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% του στόλου του. Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπτα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό», κατέληξε ο κ. Ταγγίρης.



Πηγή: skai.gr

