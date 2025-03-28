Δολοφονία Λυγγερίδη: Σιωπηλός στο δικαστήριο ο 19χρονος

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά για να απολογηθεί, ο 19χρονος κατηγορούμενος για τη ρίψη της μιας εκ των τριών ναυτικών φωτοβολίδων, που στέρησαν τη ζωή του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο κατηγορούμενος έμεινε σιωπηλός καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Δικαστήριο κάνοντας, επί της ουσίας, χρήση του δικαιώματος της σιωπής.

Η έδρα του δικαστηρίου είχε διατάξει την προσωπική εμφάνιση του προκειμένου να απολογηθεί καθώς απείχε από τις τελευταίες δικάσιμους.

Την ώρα που ολοκληρωνόταν η διαδικασία και ο 19χρονος αποχωρούσε, ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη φώναξε αγανακτισμένος προς το μέρος του: «Φτου σου σκουπίδι!».

Η δίκη θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου με την εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: skai.gr

