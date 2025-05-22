Της Έλενας Γαλαρή

Το «πράσινο φως» για να επιδικαστεί χρηματική αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς ενός ζευγαριού και των δύο παιδιών τους που έχασαν τη ζωή της στην νέα Εθνική οδό Χανίων το 2011, «άναψε» το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αν και τα Διοικητικά Δικαστήρια, τόσο το διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, όσο και το διοικητικό Εφετείο Χανίων απέρριψαν την αίτηση των συγγενών των θανόντων, οι οποίοι ζητούσαν να τους επιδικασθεί το ποσό των 780 χιλιάδων ευρώ λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι υπάρχει ευθύνη του Δημοσίου και της Περιφέρειας Κρήτης καθώς «η κατά παράβαση των διατάξεων και εγκεκριμένων οδηγιών παράλειψη εγκατάστασης και σύνδεσης στηθαίων ασφαλείας μπροστά από εμπόδιο (π.χ. τοιχίο ηχοπετασμάτων) στον Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) μπορεί, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, να θεωρηθεί αντικειμενικά πρόσφορη αιτία του θανατηφόρου τραυματισμού των επιβαινόντων σε όχημα λόγω εκτροπής του από το οδόστρωμα και πρόσκρουσής του, κατόπιν αναστροφής, στην ακμή του τοιχίου».

Οι συγγενείς των θυμάτων υποστήριξαν ότι στο σημείο της Εθνικής Οδού όπου συνέβη η πρόσκρουση του αυτοκινήτου, «υπάρχει κατασκευαστική αστοχία, διότι η εμπρόσθια γωνία του τσιμεντένιου τοιχίου στήριξης ηχοπετασμάτων εξείχε επί του οδοστρώματος και όχι μόνο δεν εφάπτονταν με το μεταλλικό στηθαίο που τέλειωνε λίγο πριν, αλλά υπήρχε κενό μεταξύ των στηθαίων και του τοιχίου». Επιπλέον, ανέφεραν ότι αν δεν υπήρχαν οι παραλείψεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων και η εγκατάσταση και η σύνδεση του μεταλλικού στηθαίου με το τοιχίο όπως προβλέπεται, τότε θα είχε παρεμποδίσει την εκτροπή του αυτοκινήτου και θα το είχε αναχαιτίσει, μειώνοντας την ταχύτητα και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και επαναφέροντάς το στο δρόμο.

Πηγή: skai.gr

