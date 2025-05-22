Κεφαλογιάννης για σεισμό στην Κρήτη: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ανησυχίας

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετέβη άμεσα στο Ηράκλειο Κρήτης, σε συνέχεια της σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, καθώς και τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού και στη συνέχεια το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στα κτίρια.

Ακολούθησε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχαήλ Σεληνιωτάκης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, Μανόλης Χαιρέτης, Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιώργος Σισαμάκης, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Νίκος Γιαλιτάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, Στέλλα Αρχοντάκη, Παιδείας, Αντώνης Περισυνάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Μαρία Σκραφνάκη, καθώς και στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τις σχολικές μονάδες της Αλικαρνασσού και κτίρια στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου είδαμε κάποιες μικροζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σημερινό μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης.

Οφείλω να πω ότι από τα πρώτα λεπτά του φαινομένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδρασε άμεσα, ενώ είχαμε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης, τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και τον κ. Νίκο Συριγωνάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη, όσο και με τον Δήμο, με τον κ. Καλοκαιρινό, ώστε να μπορούμε από την αρχή να εκτιμήσουμε την πορεία του φαινομένου.

Το ευτύχημα είναι, όπως μας ενημέρωσαν και οι αρμόδιοι επιστήμονες, ο κ. Λέκκας – και τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ – και ο κ. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Παπαευσταθίου, ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Βεβαίως υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία, με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του φαινομένου, και κυρίως το μεγάλο εστιακό βάθος, φαίνεται πως ήταν ο λόγος που ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρές ζημιές.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες να παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τον Δήμο, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Θέλω, ωστόσο, να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ανησυχίας, όσον αφορά την ασφάλεια των κτιρίων που επισκεφθήκαμε σήμερα. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε».

Πηγή: skai.gr

