Σέρρες: Συναγερμός στις υπηρεσίες για τις αυξημένες τιμές ουρανίου στο νερό

Συναγερμός έχει σημάνει στις Σέρρες λόγω των αυξημένων τιμών ουρανίου που εντοπίσθηκαν στο νερό, σε περιοχές και χωριά του Δήμου Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περιοχές στις οποίες εντοπίσθηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου είναι οι εξής:

Τοπική κοινότητα του Λευκώνα, με 1.376 ενεργές παροχές,

τοπική κοινότητα Χριστός με 264 παροχές,

οικισμός του Μετοχίου με 100 παροχές (συμπεριλαμβάνεται και η Μονή Βύσσιανης), περιοχή Μελενικιώτικων (που θεωρείται ημιπαραθεριστική περιοχή) με 85 παροχές,

περιοχή Σερρών- Χρυσοπηγής με 112 παροχές,

οικισμός της Χρυσοπηγής με 154 παροχές.



Η ΔΕΥΑ Σερρών στο πλαίσιο των συχνών δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί σε όλη την επικράτεια του δήμου Σερρών, διαπίστωσε υπέρβαση στην παραμετρική τιμή του Ουρανίου σε συγκεκριμένες περιοχές. Αμέσως κρίθηκε αναγκαίο να γίνει περαιτέρω έλεγχος και γι’ αυτό ακολούθησε και δεύτερη σειρά δειγματοληψιών από το σύνολο πηγών, γεωτρήσεων και δεξαμενών που υδροδοτούν το Δήμο Σερρών αλλά και από πολλά σημεία του δικτύου διανομής ύδρευσης.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης σειράς δειγματοληψιών επαλήθευσαν υπερβάσεις της ανώτατης παραμετρικής τιμής που αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Σερρών.

Η ΔΕΥΑΣ θα επανέλθει σύντομα με νέα ανακοίνωσή της για άρση αυτής της απαγόρευσης,

