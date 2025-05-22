Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κύθνο

Επιχειρούσαν επίγειες δυνάμεις ενώ μεταβαίνουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και 6 πυροσβέστες από Σύρο με σκάφος του λιμενικού σώματος 

UPDATE: 22:07
Αεροπλάνο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κύθνο.

Στο σημείο επιχειρούσαν επίγειες δυνάμεις, ενώ μετέβησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και 6 πυροσβέστες από Σύρο με σκάφος του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες O.T.A.

