Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κύθνο.

Στο σημείο επιχειρούσαν επίγειες δυνάμεις, ενώ μετέβησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο καθώς και 6 πυροσβέστες από Σύρο με σκάφος του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες O.T.A.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην νήσο Κύθνο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ μεταβαίνουν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π καθώς και 6 πυροσβέστες από Σύρο με σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 22, 2025

Πηγή: skai.gr

