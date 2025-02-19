Λογαριασμός
Αγωνία για τον Γερμανό τουρίστα που αγνοείται στα Χανιά: Στα 1.100 μέτρα υψόμετρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

«Χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Ξυλόσκαλου και του Φαραγγιού της Σαμαριάς, έχοντας φτάσει σήμερα έως το Γκίγκιλο, στα 1.100 μέτρα υψόμετρο

Χανιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 21 ετών Γερμανού τουρίστα, ο οποίος εξαφανίστηκε στα Χανιά. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, όπως και της αστυνομίας, «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Ξυλόσκαλου και του Φαραγγιού της Σαμαριάς, έχοντας φτάσει σήμερα έως το Γκίγκιλο, στα 1.100 μέτρα υψόμετρο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός τουρίστας άφησε το αυτοκίνητο που είχε ενοικιάσει κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού και έκτοτε αγνοείται. Για την εξαφάνισή του οι Αρχές ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, την περασμένη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου.

