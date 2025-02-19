Ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές η νοσηλεία μιας 92χρονης γυναίκας από το χωριό Πράσινο του Πύργου, η οποία μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρά συμπτώματα που παραπέμπουν σε μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Όπως αναφέρει το patrisnews, το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας στον Πύργο, η οποία κατέληξε από κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα.

Οι υγειονομικές αρχές είχαν ήδη τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά το τραγικό συμβάν και παρακολουθούν στενά την κατάσταση της 92χρονης, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα δείξουν εάν πρόκειται πράγματι για νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Υπό διερεύνηση η διάγνωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρουσίασε συμπτώματα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μηνιγγίτιδα, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις. Οι γιατροί εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα, καθώς παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκληθούν και από άλλες σοβαρές λοιμώξεις.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Ο ΕΟΔΥ και οι τοπικές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την πρόληψη πιθανής διασποράς, εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ζητήσουν άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, πονοκέφαλος, εμετοί και δυσκαμψία στον αυχένα.

