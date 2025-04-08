Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έστηνε «μαϊμού» τροχαία

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 την οργάνωση αποτελούσαν τρία άτομα, ανάμεσά τους η «εισπράκτορας» από περιοχή της Ηλείας, η οποία έχει προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού.

Από τη διακρίβωση της δράσης των απατεώνων, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα προέβαιναν σε αλλεπάλληλα «χτυπήματα», προέκυψε ότι πρόκειται για τους δράστες που εξαπατούσαν τους πολίτες με το πρόσχημα των «μαϊμού» τροχαίων.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα της Ασφάλειας, η εγκληματική οργάνωση είναι υπαίτια σε οκτώ περιπτώσεις, τρεις τετελεσμένες και πέντε απόπειρες, με τη λεία τους να υπολογίζεται σε περίπου 30.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία θα υποβληθεί σχετικώς στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.