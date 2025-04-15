Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη να τραυματιστούν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 2 οχήματα. Στη συνέχεια το βαρύ όχημα κατέληξε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπειτα πάνω σε box των διοδίων. Από την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα και τα τρία οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι οι επιβαίνοντες του ενός από τα δύο ΙΧ ενώ από το δεύτερο ΙΧ οι δύο επιβάτες πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως. Από το δυστύχημα τραυματίστηκε και ο υπάλληλος που βρισκόταν στο διπλανό box των διοδίων από εκεί που έπεσε το φορτηγό.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της νταλίκας ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουκρανία.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ από Βέροια, ενώ μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από Κοζάνη. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδιών στο ρεύμα προς Κοζάνη. Τα οχήματα που κινούνται προς Κοζάνη εκτρέπονται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.

