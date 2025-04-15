Οι Οθωνοί είναι το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι των συνόρων μας με Ιταλία και Αλβανία. Τον χειμώνα ζουν εκεί μόλις λίγες δεκάδες κάτοικοι, ενώ το καλοκαίρι το νησί σφύζει από ζωή χάρη στον τουρισμό και τους ντόπιους που επιστρέφουν.

Στους Οθωνούς υπηρετεί επί 11 χρόνια ο μοναδικός αστυνομικός του νησιού, ο οποίος μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τις συνθήκες ζωής στο νησί.

Επίσης, η εκπομπή κατέγραψε περιπολία του σκάφους του Λιμενικού, το οποίο εκτός από τα συνήθη περιστατικά έχει να αντιμετωπίσει και τους διακινητές ναρκωτικών.

