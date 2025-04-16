Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ κατά την εβδομάδα που διανύουμε, ενώ με αλλαγές διεξάγονται και οι κληρώσεις των παιχνιδιών ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ανοικτά μέχρι τις 16:00, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν τις υπόλοιπες ημέρες.

Τριπλή κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ σήμερα και το Μ. Σάββατο.

Την Μεγάλη Πέμπτη δεν θα πραγματοποιηθεί καμία κλήρωση στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Οι προγραμματισμένες για αύριο κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ θα πραγματοποιηθούν την Μεγάλη Τετάρτη, στις 22:00, μαζί με την κλήρωση του ΛΟΤΤΟ. Η κατάθεση δελτίων και για τα τρία παιχνίδια θα πραγματοποιείται μέχρι σήμερα στις 21:30.

Οι κληρώσεις της Κυριακής του Πάσχα στο ΤΖΟΚΕΡ και το ΠΡΟΤΟ θα διεξαχθούν το Μεγάλο Σάββατο, στις 16:30. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ. Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι τις 16:00, το Μεγάλο Σάββατο.

Όλες οι κληρώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube. Οι κληρώσεις των ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ θα επανέλθουν στο κανονικό τους πρόγραμμα από την Τρίτη, 22 Απριλίου.

Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT δεν μεταφέρονται και θα διεξαχθούν κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21:00 και την Τρίτη, 22 Απριλίου, στις 21:15.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.