Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ, Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου, σε εργαστήριο παραγωγής προϊόντων ζύμης στη λεωφόρο Καραμανλή, στο Μενίδι, μετά από εμπρησμό αγνώστων.

Ειδικότερα, σύμφωνα, με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 23:00 άγνωστοι δράστες διέρρηξαν την επιχείρηση, στη συνέχεια έριξαν εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Μάλιστα, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφαίρεσαν τα καταγραφικά συστήματα ασφαλείας της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο δύο πλαστικά μπιτόνια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

