Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, τυποποίηση και διακίνηση νοθευμένων ελαίων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 14 Απριλίου 2025, σε αποθήκη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2, που κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Πώς νόθευαν το λάδι

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει και λειτουργούσαν στην ανωτέρω αποθήκη, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου 2025, εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης νοθευμένων ελαίων.

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, όπου το αποθήκευαν προσωρινά και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσομοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν φροντίσει να προμηθευτούν για την τυποποίηση των ελαίων μεταλλικούς περιέκτες που έφεραν εκτυπωμένα ενωσιακά σήματα για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), καθώς και εθνικά σήματα για τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), τα οποία χορηγούνται μόνο σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, στους περιέκτες αναγράφονταν ψευδώς ποιοτικά χαρακτηριστικά του «ελαιολάδου», καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την παραπλάνηση μεγάλου αριθμού καταναλωτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποθήκη, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16.990 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα -9.995- λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο»,

536 κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων,

4 δοχεία με χρωστικές και αρωματικές ουσίες,

πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών με την επισήμανση «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο»,

πλήθος χαρτοκιβωτίων,

πλήθος πωμάτων,

παλετοφόρο,

διάφορα σύνεργα, απαραίτητα για τη νόθευση ελαίων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τύπου βαν, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πρώτων υλών στο εργαστήριο και

το χρηματικό ποσό των -1.780- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν ως βασικός κατηγορούμενος σε υπόθεση παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, όπου είχε εντοπιστεί στην οικία του μεγάλο εργαστήριο νοθείας και είχε κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ελαίων.

Για να συνεχίσει τη δράση του και προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, επέλεξε ως χώρο εγκατάστασης του αποθηκευτικού χώρου περιοχή με μεγάλο αριθμό κτιρίων παρόμοιας χρήσης, ενώ για να καλύψει τα ίχνη του δεν μίσθωσε ο ίδιος την αποθήκη, αλλά χρησιμοποίησε έτερη κατηγορούμενη ως μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια της εταιρείας.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία αυτή ουδέποτε λειτούργησε, ενώ ιδρύθηκε δυο ημέρες πριν την ημερομηνία σύμβασης μίσθωσης της αποθήκης, τον Δεκέμβριο του 2024.

Από τη δράση τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 135.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ δείγματα των κατασχεμένων ελαίων, θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2025, εξαρθρώθηκαν 4 εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα αυτό, ενώ συνελήφθησαν 12 άτομα, με τον συνολικό αριθμό κατηγορουμένων να ανέρχεται σε 19 άτομα.

Οι εν λόγω εγκληματικές οργανώσεις διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν σε συγκεκριμένο οικισμό, όπου, κατά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν 3 εργαστήρια νοθείας ελαίων και 2 αποθηκευτικοί χώροι ελαίων, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 23.055 λίτρα ελαίων και 2.517 κενοί περιέκτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.