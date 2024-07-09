Πόρτο Κατσίκι: Τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Ρουμανικής καταγωγής είναι η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της στην άκρη της παραλίας στο Πόρτο Κατσίκι.

H γυναίκα, περϊπου 35-40 ετών φορούσε μάσκα και αναπνευστήρα αλλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Η ναυαγοσώστρια αν και ήταν εκτός του χώρου επόπτευσής της έφτασε αμέσως, εκανε ΚΑΡΠΑ , υπήρχε και απινιδωτής αλλά δεν κατάφεραν τίποτε, σύμφωνα με το ilefkada.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Βασιλικής, ενώ νωρίτερα, εμφανίστηκε στην παραλία ο αδερφός της ο οποίος την αναζητούσε.

