Γαύδος: Αλιευτικό με 283 μετανάστες ανοικτά τoυ νησιού

Στον εντοπισμό ενός αλιευτικού σκάφους όπου επέβαιναν 283 αλλοδαποί (278 άνδρες και 5 γυναίκες) στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησε χθες το λιμενικό, μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού σκάφους, ιταλικού αλιευτικού και ιδιωτικού ταχυπλόου, το αλιευτικό με τους αλλοδαπούς οδηγήθηκε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Δασκαλογιάννης" και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και ακολούθως συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής Χανίων και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην περιοχή Αγιά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το αλιευτικό σκάφος μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

