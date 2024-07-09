Έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση χασισοφυτείας στον Κουρνά Αποκορώνου

Η αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τέσσερις Κρητικούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της χασισοφυτείας μαμούθ στον Κουρνά Αποκορώνου. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Προφυλάκιση για τους πρώτους συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί από την 1η Ιουλίου μετά τις απολογίες τους. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν Αλβανό, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Μυλοποτάμου, Αποκορώνου και Μαλεβιζίου.

Κατηγορίες και κατασχέσεις

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που ασχολείται με την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε όχι μόνο την τεράστια χασισοφυτεία με 1.530 δενδρύλλια στον Αποκόρωνα, αλλά και μίνι-φυτείες σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και ποσά άνω των 45.000 ευρώ, όπλα και ζυγαριές ακριβείας σε σπίτια και άλλους χώρους ιδιοκτησίας των κατηγορουμένων.

Συνεχιζόμενες έρευνες

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων Κρητικών που διαφεύγουν τη σύλληψη. Οι αρχές είναι αποφασισμένες να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη σοβαρή υπόθεση που πλήττει την τοπική κοινωνία και την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου.

