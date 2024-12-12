Στο πλαίσιο διεξαγωγής του «1ου Santa Run Nea Ionia» το Σάββατο (14/12) θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της Λ. Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία ως εξής:

Κατά τις ώρες 18.00΄ έως 18.15΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πάρσης και 28ης Οκτωβρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ώρες 18.15΄ έως 19.00΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.