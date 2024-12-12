Nέα καταγγελία για το 424: Αντισυνταγματάρχης πέθανε μετά από επέμβαση ρουτίνας στη χολή

Νέα καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 67χρονος αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία, Κοσμάς Κοσμίδης εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για πέτρα στη χολή, και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ, καθώς είχε υγρό χολής στον οργανισμό του και δεν το εντόπισαν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά ούτε και μετεγχειρητικά, ήρθε στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, μετά την εγχείριση, οι γιατροί φέρεται να είχαν πει στον αντισυνταγματάρχη ότι θα έπαιρνε εξιτήριο σύντομα και ο αξιωματικός μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να καταρρέει, ενώ ήταν υγιέστατος.

«Μετά από δυόμιση μέρες κατάλαβαν ότι μία πλευρά του είχε μαζεμένο υγρό, με αποτέλεσμα μετά την παρακέντηση να καταλάβουν ότι είναι υγρό χολής. Υγρό χολής έτρεχε στα σωθικά του πατέρα μου για 2,5 μέρες και δεν το πήραν χαμπάρι», δηλώνει η κόρη του 67χρονου μιλώντας στο OPEN.

«Πριν τον βγάλουν από το χειρουργείο, 13 Μαΐου του 2023, μας παίρνει τηλέφωνο ουρλιάζοντας και φωνάζοντας "κορίτσια ελάτε να με δείτε, αυτοί κάτι λένε για σωληνάκια, δεν έχουν ενώσει τα σωληνάκια, δεν ξέρω τι γίνεται, θέλουν να με ξαναβάλουν στο χειρουργείο"» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του 67χρονου, υποστηρίζει ότι είναι πιθανό ο άντρας να έπεσε θύμα της αδιαφορίας των γιατρών.

«Αν αυτό το περιστατικό – μας είπε η γιατρός- μου ερχόταν στην κλινική δε θα το χειρουργούσα. Και της λέμε εμείς, “εδώ γιατί το χειρούργησες κυρία μου; Δεν μετράει η ψυχή του πατέρα μας εδώ;” Απαντήσεις ποτέ δεν πήραμε», καταγγέλλει η κόρη του θανόντα.

Πηγή: skai.gr

