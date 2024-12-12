Συνελήφθη καταζητούμενος για συμμετοχή σε καταδίωξη που σκοτώθηκε αστυνομικός

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 37χρονου, μέλους συμμορίας που αναζητούνταν για την εμπλοκή του στην καταδίωξη που είχε λάβει χώρα τη 18-12-2023 και στη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ως μέλους συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από συλλογή πληροφοριών και αναζητήσεις εντός οικισμού στον Ασπρόπυργο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

