Στη σύλληψη ενός 15χρονου για την επίθεση σε μια 85χρονη με βεγγαλικά στον Πόρο προχώρησαν οι αρχές όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ και το Live You.



Από θαύμα δεν τραυματίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, τονίστηκε.



Την ίδια στιγμή πάντως, γονείς θα κάνουν μήνυση στον γιο της ηλικιωμένης επειδή δημοσίευσε το βίντεο, και εμφανίζονται τα πρόσωπα των παιδιών τους σε αυτό.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη παρέα εφήβων δρα στη συγκεκριμένη περιοχή και οι γείτονες έχουν χάσει τον ύπνο τους.



Τη Δευτέρα του Πάσχα, μια μέρα πριν από το περιστατικό με την 85χρονη, είχε συμβεί ανάλογο. Κάτοικος κατήγγειλε στο Live You ότι η παρέα έριξε βεγγαλικά σε συγγενικά του πρόσωπα.



“Τρομοκρατήθηκαν η νύφη και η εγγονή μου... Δεν τραυματίστηκαν αλλά την πήραν τα κλάματα (την εγγονή). Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ γίνεται αυτό το 'πανηγύρι' δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, να ηρεμήσουμε” ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ανάλογες καταγγελίες προέβησαν και άλλο κάτοικοι.

